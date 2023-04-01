Süre 3 ay uzatıldı vade sınırı kaldırıldı

KURkorumalı mevduatlarla ilgili yeni bir düzenleme daha hayata geçti. Son olarak TCMB taraflı kur korumalı mevduatlarda tarih kapsamı genişletildi. Son düzenlemeyle Türk Lirası'na geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk Lirası'na geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankası'nca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.ÖNCEKİ gün yapılan düzenlemeyle kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek. Düzenlemeyle Türk Lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların etkinliğinin sağlanması, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, döviz kurunda yaşanan istikrarın sürdürülerek finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. Düzenlemeyle kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Türk Lirası kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek. Daha önce Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.