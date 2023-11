Surelog Sıem AR-GE yatırımları ve global başarıları ile dikkat çekiyor

ANET Yazılım, GOSB Teknopark'ta yer alan Ar-Ge ofisi ile global merkezini Amerika'ya taşıyarak, SureLog SIEM yazılımının geliştirilmesinde on yıllara dayanan bir Ar-Ge kültürünü temsil ediyor. Şirketin kökenleri, Türk Telekom'dan aldığı siber güvenlikle ilgili bir Ar-Ge projesine dayanıyor. Şirketin kurucusu ve CTO'su Dr. Ertuğrul AKBAŞ, siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla 2000'li yılların başından bu yana dünyanın en önemli ve saygın araştırma laboratuvarlarından biri olan CERN'deki araştırmacılar tarafından referans gösteriliyor [1].

Dr. Ertuğrul AKBAŞ'ın siber güvenlikle ilgili çalışmaları, ABD gibi ülkelerde alınan patentlerde de referans olarak gösterilmiş [2]. SureLog SIEM, geliştirilmeye başlandığı andan itibaren yenilikçi ve sektörün önünde giden bir Ar-Ge altyapısı ile oluşturuldu. Şirketin bu alandaki ilk çalışmalarından biri, 2012 yılında Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTURKEY 2012) [3] kapsamında yayınlandı.

SureLog SIEM, dünya genelinde birçok başarılı projeyi hayata geçirdi. ABD, Dubai, Meksika, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur ve Azerbaycan gibi ülkelerde önemli referans projeleri bulunuyor. Türkiye'de ise Fujifilm, Hugo Boss, Credit Suisse gibi global firmaların da aralarında bulunduğu önemli müşterilere hizmet veriyor.

SureLog SIEM, Gartner PeerIngisgt platormunda 5 üzerinden 5 puanla değerlendirilmiş [4]. Ayrıca, Capterra platformundaki değerlendirmelerde de 5 üzerinden 5 puan almıştır [5].

SureLog SIEM, uluslararası kanun ve regülasyonlara uyum açısından gereken canlı log verilerinin 1 yıl ve daha fazla süreyle tutulması ve arşiv log verilerinin de yıllar boyunca saklanması gerekliliği konusunda disk maliyetlerini minimuma indiren bir altyapıya sahip. Ayrıca, ürün tehdit ve şüpheli aktiviteleri tespit etmek için kullandığı korelasyon, yapay zeka, SQL streaming ve özel algoritmalar konusunda da oldukça yetenekli.

ANET Yazılım'ın AR-GE yatırımları sadece bu kadarla sınırlı değil. 2023 yılı içinde yapılan AR-GE çalışmaları, International Journal of Engineering Research in Computer Science and Engineering (IJERCSE) gibi dergiler de dahil toplamda uluslararası üç makale yayınlandı [6,7,8].

Ayrıca, SureLog SIEM teknolojisi ABD, Finlandiya gibi ülkelerdeki akademik çalışmalarda da sıkça atıf alan bir ürün [9,10]. Ülkemizdeki doktora tezlerinde de referans olarak gösterilen bu ürün, Türkiye'nin teknoparklarında gerçekleşen AR-GE çalışmalarının global arenada ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor [11].

Ülkemizin teknoloji ihracatı açısından büyük öneme sahip bu tür başarıların artarak devam etmesi, ülkemizin teknoloji sektöründeki uluslararası rekabet gücünü daha da artırmamıza yardımcı olacaktır.

