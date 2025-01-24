Suriye ile gümrük müzakeresi başladı

Türkiye ve Suriye arasında gümrük vergilerinin belirli ürünlerde yeniden değerlendirilmesi için harekete geçildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında teknik heyet Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Halil el-Hasan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ve Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile önceki gün bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Suriye tarafınca 11 Ocak'tan itibaren tüm ülkelere ve sınır kapılarında eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı. Ayrıca 2011'de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanacak. Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik gibi alanlarda işbirliği yapılması da kararlaştırıldı.