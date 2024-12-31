Suriye’de üzerimize düşeni yapacağız

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şartların uygun olması durumunda Ziraat Bankası olarak Suriye'de üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerini söyledi. Çakar, Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili olarak, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartlar uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" dedi. Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu. 26 BİN KİŞİ YAPILANDIRDIZiraat Bankası'nın aktif toplamı 5.5 trilyon liraya yaklaştığını ve nakdi kredilerinin de 2.7 trilyon lirayı aştığını kaydeden Çakar, tarıma sunulan desteğin 2024 sonunda 600 milyar lirayı geçeceğini kaydetti. Bankanın ülkemizin toplam dış ticaret hacminden aldığı payın, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 20'ler seviyesine ulaştığını bildiren Çakar, takibe dönüşüm oranının yüzde 1.2 ile sektör ortalaması olan yüzde 1.9'un altında bulunduğunu ifade etti. Çakar, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) devreye aldığı kredi borcu yapılandırması kapsamında 25 bin 935 kişinin 3.25 milyar lira tutarındaki borcu yapılandırıldı" diye konuştu.