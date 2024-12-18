Suriye’den Türkiye’ye 500 bin bayrak siparişi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Suriye'deki yaşanan son gelişmelerin ardından gelen siparişlerle bayrak üreticilerinin üç vardiya çalıştığını belirterek, "Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda alınan siparişler 500 bin adedi aştı" dedi. Yücetürk, Türkiye'nin bu yıl 3 milyar dolar promosyon ihracatı beklediğini, 2030'da ise 5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini vurguladı.Türk promosyon sektörünün yurt dışında önemli işlere imza attığını vurgulayan Yücetürk, "Yurtdışında yaşanan seçimlerden toplumsal olaylara ve sportif organizasyonlara kadar birçok gelişmede Türkiye'de üretilen promosyonlar kullanılıyor. 4 kıtada 45'in üzerinde ülkeye seçim promosyonu üretip gönderiyoruz. Bunlar milyon adetlik siparişler. ABD'den Afrika'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar bu seçim promosyonlarını gönderiyoruz. Mesela ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde taktığı ve üzerinde 'Make America Great Again' yazılı şapkaların bir kısmı Adıyaman'da üretilmişti" ifadelerini kullandı. Trump'ın seçim şapkalarının da hızlı üretim sayesinde Türkiye'den sipariş edildiğini kaydeden Yücetürk, "Bir hafta içinde 100 bin şapka gönderildi. Sipariş geldikten 7 gün sonra üretilen şapkalar Amerikalı seçmenin başındaydı" diye konuştu.