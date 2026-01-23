Suriye’nin toparlanmasına tekstil dokunuşu geliyor

TÜRKİYE tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2025 yılını 11.4 milyar dolarlık ihracat ile tamamlarken, hazır giyim sektörüyle birlikte toplam 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki sektör toplam 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası üretti. Sektörün yeni odaklarından biri de bölgede bir üretim gücü olmak. Suriye'deki yeniden yapılanma süreci de bu odağın merkezinde. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Suriye gerçekten önemli bir konu. Biz, yıllardır bu insanlarla ilgileniyoruz ve bu süreçte onlar, Türkçe öğrendiler. Türkiye, bu konuda çok fazla emek ve para harcıyor. Dolayısıyla, işi çok uzatmadan Türkiye'ye yakın bölgelerde güvenilir endüstri bölgeleri kurulmalı. Tabi güvenlik çok önemli. Bu yerlerin güvenliği sağlanırsa sektör buraya sıcak bakar. Avrupa ve ABD gibi bölgeler de bu süreçte yer almalı ve böylece bu bölgelerden ihracat yapılabilmeli. Türkiye, bu alanda bölgesel bir lider olabilir. Türkiye'nin üretim gücü Mısır ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda Suriye ve diğer tüm coğrafyalardaki üretim de yönetilebilmeli. Bu potansiyele sahibiz. Altyapımız, insan kaynağımız ve pazarlarda iyi bir imajımız var" diye konuştu.

ORASI 10 KAT ZOR

Türkiye tekstil sektörünün Mısır'a taşındığı gibi bir algının doğru olmadığını belirten Öksüz, "Türkiye'nin yıllardır elde ettiği bir tecrübe var. Türk firmaları Mısır'a gidiyor algısı var ama bu doğru değil. Hazır giyimde bazı firmalar var ama burada zorluklar olsa da orası da kolay değil. Orası buradan 10 kat zor" dedi. Öksüz, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.