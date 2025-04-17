Suriye’nin yanında olacağız

Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisine eşlik eden iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Şam Ticaret Odası üyesi iş insanlarıyla buluştu. Bolat'a toplantıda Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar eşlik etti. "Türkiye olarak Suriye ile bin yıllık ortak mazimiz ve güçlü bağlarımız var" diyen Bolat, "Suriye'deki 13 yıl süren ve halkın hürriyet zaferi ile neticelenen 8 Aralık devrimi hayırlı uğurlu olsun. Bu iç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu" açıklamasında bulundu.

BİZDE TECRÜBE KAZANDILAR

Suriyelilerin tarih boyunca tüccar millet olarak bilindiğini anımsatan Bolat, "Biz Türkler de son 10 yıldır üretimde, teknolojide büyük atılımlar kaydettik. İç savaş sırasındaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir" dedi. Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağının altını çizen Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz" diye konuştu. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar da toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi