Suriye’yle dev zirve

Ticaret Bakanı Ömer Bolat beraberindeki iş dünyası temsilcileriyle Şam'a çıkarma yapıyor. İki günlük ziyarette Türkiye ile Suriye arasındaki ticari, lojistik ve ekonomik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik temaslarda bulunacak. Bolat'a iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları eşlik edecek. Ziyaret kapsamında başta ekonomi, gümrük, taşımacılık, enerji ve yatırım konuları olmak üzere iki ülke arasında kapsamlı işbirliklerinin temellerinin atılması hedefleniyor. Bakan Bolat'ın Şam ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik bağların kurumsallaşması açısından belirleyici ve yön verici bir nitelik taşıyor.

ORTAKLIK ANLAŞMASI

Bakan Bolat, temasları kapsamında Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Bolat ve Şaar arasındaki görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri kurumsallaştıracak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yol haritası masaya yatırılacak. Suriye Maliye Bakanı Berniyye ile yapılacak görüşmede de Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin yapabileceği katkılar, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasında iş birliği, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı konuları görüşülecek. Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile görüşmede ise iki ülke arasındaki taşımacılık ilişkilerini güçlendirme imkanları ele alınacak.