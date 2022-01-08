Sürücü yorgunluğunu önleyen kamerayı Büyütech geliştirdi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, aynı dönemde düzenlenen girişim ekosistemi buluşması CES Eurkapark'a da ev sahipliği yapıyor. Burada İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen İstanbul pavilyonunda İTÜ ARI Teknokent
'ten giden 16 girişim yer alıyor. Bunlardan biri olan Büyütech
girişimi Farplas ve İstanbul Pavilyonu'nda temsil ediliyor. Mobilite ekosistemine katkı yapan kurumların başında Togg'un sürücü yorgunluğu kamerasını geliştiren Büyütech girişimine yatırım yapan Farplas bulunuyor.
2011'de Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı tarafından kuruculan Büyütech, araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiriyor. Bugün 80 binden fazla ürünle 120 ülkede aktif şekilde çalışan Büyütech, 2021 yılından itibaren otomotiv sektörüne odaklanarak sürücü yorgunluk algılama, şerit değiştirme, ayna ve geri görüş kamera sistemleri gibi birçok alanda yazılım ve donanım çözümlerini kendi bünyesinde geliştiriyor.
2.5 MİLYON EURO YATIRIM
Togg'un sürücü yorgunluğu kamerasını geliştiren Büyütech, Fark Holding'in mobilite odaklı yatırımlarını yönettiği Farplas'tan 2.5 milyon euro yatırım almıştı. Gebze'de kendi tasarladıkları kameraları da üretmeye hazırlanan girişim Togg'un ihtiyacı olan sürücü yorgunluğu kamerasını da bu tesislerde üretecek.