Süt toplayarak başlayıp dev işletmeye dönüştüler

S.S.Yenifakılı Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce, 14 yıllık atıl kooperatifi aktif hale getirip Yozgat ve Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Yüce, "Kooperatifimize 20 milyon yatırım yaptık. Bölgemizde 5 bin dekara kadar yonca ektik. Onların hasadını yapmak için makine ekipman parkı kurduk. 3 traktör, balya makinesi, biçme ve tırmık makineleri aldık. Tarım makineleri için 7 milyon liralık bir yatırım yaptık. Aldığımız tarım aletleri sayesinde civar köylüler de uygun fiyata ekim biçim imkânı sağlıyor. Düve çiftliği kurduk, kooperatifimize ait 200 baş düvemiz var. Düveleri damızlık hayvan olarak yetiştiriyoruz" dedi.Başkan Yüce, kooperatifin büyüme serüvenini SABAH'a anlattı: "S.S.Yenifakılı Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1994'te kurulmuştu. Kooperatifte 320 üyemiz var ve buraya 20 milyon liralık yatırım yaptık. Yıllarca atıl durumda olan kooperatifimizi 2008'de benim başkan seçilmemle birlikte yeniden canlandırdık. İşe süt toplama ile başladık. Geçimini sütçülükle sağlayan köylünün sütlerini toplayıp pazarlayıp her ay düzenli olarak paralarını ödüyoruz. Başta 100 litre süt toplarken şimdilerde 15 ton süt topluyoruz. Kooperatifimize hayvan almaya başladık. Köylüye 150 hayvan dağıttık. Kadınların da üretimin içinde olmaları ve gelir elde etmeleri için Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği (YÜKA) adında bir kadın kooperatifi de kurduk. Burada kadınlarımız salçadan erişteye, fasulyeden tarhanaya, yoğurttan tereyağına, turşudan mercimeğe kadar çeşitli yöresel ürünler üretiyorlar. Biz de kadınların ürettiği ürünleri alarak pazarlamasını yapıyoruz. Bu sayede kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşmasına destek oluyoruz. Kooperatife 40 üye kadınımız var. 10 kadın işçimiz de çalışıyor. YÜKA adında bir de restoran açtık."