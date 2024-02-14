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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Süt üretiminde istenen artış gerçekleşti

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Süt üretiminde istenen artış gerçekleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süt ürünlerini artırmak için sağladığı hibe desteğinin karşılığı alınmaya başlandı. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar" ve "süt toplama tesisine yönelik yatırımlar" olarak iki başlıkta toplanan süt ve süt ürünlerine yönelik sağlanan yatırımlar kapsamında beklenen artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artarak 10 milyon 218 bin 997 ton oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8.8 arttı. Öte yandan tavuk yumurtası üretimi yüzde 6.3 artarak 1,86 milyar adete çıktı.
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Süt üretiminde istenen artış gerçekleşti
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