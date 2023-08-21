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Giriş Tarihi: 21.8.2023 15:41

Suudi Arabistan BRICS'e mi katılıyor?

Goldman Sachs Group eski ekonomistlerinden Jim O'Neill, BRICS bloğuna katılacak ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın da yer alması ihtimalini değerlendirdi. O'Neill, Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılımının ekonomik açıdan önemli bir adım olacağını ifade etti.

Suudi Arabistan BRICS’e mi katılıyor?

Goldman Sachs Group eski ekonomistlerinden Jim O'Neill, BRICS bloğuna katılacak ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın da yer alması halinde, bunun ekonomik açıdan önemli bir gelişme olacağını söyledi. Ancak O'Neill, Suudi Arabistan dışında bir ülkenin BRICS'e katılmasının bir anlam ifade etmesinin zor olduğunu savundu.

Bloomberg TV'ye konuşan O'Neill, "Bence Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılması oldukça büyük bir olay olacak" dedi.

BRICS'e yeni üyelerin alınması bu hafta Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg'da yapılacak olan zirvenin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

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Suudi Arabistan BRICS'e mi katılıyor?
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