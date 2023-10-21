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Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:49 Son Güncelleme: 21.10.2023 12:50

Suudi Arabistan o sistemi Türkiye'ye de açtı

Suudi Arabistan’a gerçekleştirecek seyahatler için açılan elektonik ziyaret vizesi (e-vize) uygulamasına Türkiye de dahil edildi.

İHA
Suudi Arabistan o sistemi Türkiye’ye de açtı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu uygulama öncesinde vatandaşlarımız, Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde etiket vizeye tabiydiler. Yeni düzenleme çerçevesinde, umuma mahsus ve resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, turistik amaçlı (turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı) e-vizelerini "https://visa.visitsaudi.com" internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden "365 günde 90 gün" kalış süreli "tek girişli" veya "çok girişli" olarak alabileceklerdir.

E-vize uygulaması, Hac farizasını kapsamamaktadır. Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları ise, ülkemize seyahatlerinde etiket vize, e-vize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedirler" denildi.

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Suudi Arabistan o sistemi Türkiye'ye de açtı
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