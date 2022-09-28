Suudi Arabistan’a Türkler kebap yedirecek

2010'DA franchise'ı oldukları Bursa Kebap Evi'ni üç şubeyle devir alan Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşler, markayı büyütmek için atağa kalktı. Şirket, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a açılıyor. Suudi Arabistan'ın lider şirketi Abdullah Al Othaim Investment Company'ın sahibi Abdullah Al-Othaim ile master franchise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, bu ülkede ilk yıl 10, üç yıl içinde ise 30 şube açacak.Anlaşma kapsamında Suudi yatırımcı, her şubesinde en az 5 Türk vatandaşını da istihdam edecek. Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, "Globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. Ardından İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak'ta master francaise anlaşmaları yaptık. Son olarak Suudi Arabistan'ın güçlü yatırımcı şirketi ile master franchise anlaşması imzaladık" dedi. Suudi Arabistan'da gıda sektörünün hızlı yükselişe geçtiğinin altını çizen yatırımcı Abdullah Saleh Ali Al-Othaim ise "Suudi Arabistan'da gıda sektörü hızla büyüyor ve halk Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'den farklı sektörlerden markalara yatırım yapmaya yönelik planlarımız da var" ifadelerini kullandı.