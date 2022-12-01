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Giriş Tarihi: 1.12.2022 15:10

Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren "kişisel ziyaret vizesi" uygulaması

Suudi Arabistan, umre yapmaya da olanak sağlayan "kişisel ziyaret vizesi" vereceğini duyurdu. Vize, ülkede ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı tarafından yapılan davet ile alınabiliyor.

AA
Suudi Arabistan’dan umreye de imkan veren kişisel ziyaret vizesi uygulaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Vizenin "ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret için ülkeye girmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerinde hareket etmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanıyacağı" belirtildi.

Açıklamada, başvurunun vize işlemleriyle ilgili internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bakanlığın resmi Twitter sayfasında da söz konusu vize için başvuru işlemlerine dair bilgilendirici paylaşım yapıldı. Buna göre vize, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşların, yurt dışındaki yakınları veya arkadaşları için ziyaret davetinde bulunmasıyla alınabiliyor.

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Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren "kişisel ziyaret vizesi" uygulaması
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