Suudi bakan Türkiye’de

TicaretBakanı Ömer Bolat da dün Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Bolat, Bakan Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında ağırladı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, "Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik" dedi. Bolat, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.