SUV’da rekabet artıyor

SUV modeller, 2021'de 5 milyondan fazla sattı. Avrupa
ve Çin
'de her 100 aracın yarısı SUV'lardan oluşurken Türkiye
'de de benzer bir gelişme yaşanıyor. 2022 ilk iki ayında SUV'ların payı yüzde 40'ı geçti. Volkswagen
de bu tabloya seyirci kalmadı. Marka, Touareg
, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc'tan sonra T-Cross ve Taigo'yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendirdi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro
, "Yeni Taigo ve T-Cross ile beraber model yelpazemizdeki SUV sayısı altıya çıktı. 2024'den itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı 11 olacak. 2022'de SUV satış oranımızın yüzde 50'ye çıkmasını planlıyoruz" dedi.