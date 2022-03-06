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Giriş Tarihi: 7.3.2022

SUV’da rekabet artıyor

SUV’da rekabet artıyor
SUV modeller, 2021'de 5 milyondan fazla sattı. Avrupa ve Çin'de her 100 aracın yarısı SUV'lardan oluşurken Türkiye'de de benzer bir gelişme yaşanıyor. 2022 ilk iki ayında SUV'ların payı yüzde 40'ı geçti. Volkswagen de bu tabloya seyirci kalmadı. Marka, Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc'tan sonra T-Cross ve Taigo'yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendirdi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Yeni Taigo ve T-Cross ile beraber model yelpazemizdeki SUV sayısı altıya çıktı. 2024'den itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı 11 olacak. 2022'de SUV satış oranımızın yüzde 50'ye çıkmasını planlıyoruz" dedi.
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SUV’da rekabet artıyor
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