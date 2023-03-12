SVB tsunami etkisi büyüyor

ABD'nin batan 16'ncı büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) yarattığı tsunami büyüyerek devam ediyor. Teknoloji şirketlerinden, havacılık girişimlerine ve kripto para firmalarına hatta İsrailli şirketlere kadar 10 milyarlarca dolar bankada bulunuyor. Şu anda en büyük riski olan firma, dünyanın en büyük stabilcoinlerinden birinin operatörü olan Circle. Firma, rezervlerinin 3.3 milyar dolarının Silicon Valley Bank'ta sıkışıp kaldığını ve yaşanan şokun token değerinde bir düşüşü tetiklediğini açıkladı. 1 dolarlık sabit değerde kalması için tasarlanmış bir stablecoin'in fiyatının aniden düşmesi piyasada panik yarattı.Circle'ın yaptığı duyuru, şirketin USDC kripto para biriminin dolar karşısında çıpasını kaybetmesine neden oldu. ABD borsası Coinbase, USDC ile dolar arasındaki dönüşümleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Circle, SVB için acil bir federal kurtarma planı çağrısında bulundu. Binance ise USDC'nin Binance markasını taşıyan bir stablecoin olan BUSD'ye otomatik dönüşümlerini durduracağını belirtti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasının teknoloji endüstrisinde derin bir kriz yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Netanyahu, "Yüksek teknoloji dünyasında büyük bir krize yol açan Amerikan yatırım bankası Silicon Valley Bank'ın çöküşünü yakından izliyorum" dedi. Netanyahu, üst düzey İsrailli teknoloji liderleri ile temas halinde olduğunu söyledi. Netanyahu "Gerekirse, İsrailli yüksek teknoloji şirketlerinin ve çalışanlarının sorumluluğu dışında, faaliyet merkezi İsrail'de olan İsrailli şirketlere, yaşanan kriz nedeniyle nakit akışı sorununu atlatmaları için yardımcı olmak için adımlar atacağız" şeklinde konuştu.Bir dijital medya donanım şirketi olan Roku, nakit parasının yaklaşık yüzde 26'sını Silicon Valley Bank Financial'da tuttu. Firma tahmini 487 milyon doların bankada olduğunu ve kalan 1.4 milyar doların diğer finansal kurumlara dağıtıldığını belirtti.Circle, bankada 3.3 milyar dolar tuttuğunu ve kalan 40 milyar doların başka bir yerde tutulduğunu açıkladı.Roblox, bankadaki 3 milyar dolarının 150 milyonunu yani yüzde 5'ini SVB'de tuttu. Video oyun şirketi SVB'nin çöküşünün günlük operasyonları üzerinde 'etkisi olmayacağını' açıkladı.Kasımda iflas başvurusunda bulunan kripto borsa platformu BlockFi, bankada 227 milyon dolarlık sigortasız varlık olduğunu açıkladı.Havacılık şirketi Rocket Lab USA, SVB'deki toplam nakitinin yüzde 7.9'unu yani 38 milyon dolar tuttuğunu duyurdu.Ağ donanımı şirketi, SVB'de 880 milyon doları olduğunu açıkladı.Varlıkları toplam 8 milyar dolar olan LendingClub, SVB'de 21 milyon doları olduğunu açıkladı.Video oyunlarıyla tanınan Unity, nakit ve nakit benzerlerinin yüzde 5'ini SVB'de tutuyor.iRhythm Technologies, ödenmemiş 35 milyon dolarlık vadeli krediye ek olarak SVB'de 54.5 milyon dolarlık hisseye sahip olduğunu açıkladı.