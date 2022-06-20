Swap Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Swap Ne Demek?

Swap işlemleri üç farklı türde yapılmaktadır. Dünya üzerinde yer alan belirli devletler, kendi aralarında swap anlaşmalarına ve sözleşmelerine imza atabilmektedir. Ekonomi ile ilgilenen kişilerin hakim olduğu fakat vatandaşların anlamını pek de bilmediği swap, merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte, ekonomi terimi olarak swap ne demek? Sorusu ve aranan tüm cevapları...

Swap Nedir?

Swap; İngilizcede ''takas, değiş-tokuş'' anlamına gelmektedir. Swap; belirli iki tarafın belirgin bir vade ile birlikte, farklı türdeki para birimlerini, önceden belirlenmiş bir faiz tutarı ile değiş tokuş yapmaları anlamına gelmektedir. Vade sonunda bu işlem tersine çevrilmektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); azalan rezervlerini güçlendirmek adına, yurt dışında ve yurt içinde bankalar ile Türk Lirası ve döviz takası yani Swap yapmaktadır.

Swap işlemlerinde; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkabilen riskleri en az seviyeye indirmek amaçlanmaktadır. Finansal anlamda ele alındığı takdirde Swap; finansal piyasalar içerisinde yapılmakta olan değiş-tokuş işlemine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Swap Anlaşması Nedir?

Değiş-tokuş anlamına gelen Swap, finansal bir terim olarak bilinmektedir. Döviz değiş-tokuş işlemleri üzerinde kullanılmakta olan Swap, finans piyasalarında bulunan ve iki tarafında belirli zaman zarfında, yükümlülüklerine ve varlıklarına bağlı kalacak şekilde farklı dövizleri ya da ödemeleri, birbirleri ile karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere verilen isimdir. Bu tanımlamalar swap anlaşmalarına örnek teşkil etmektedir. Ayrıca hem faiz oranlarının hem de döviz türlerinin karşılıklı şekilde el değiştirebildiği swap sözleşmeleri de mevcuttur.

Swap Ne Demek?

Swap; belirli iki tarafın finans piyasalarında belirli bir zaman içerisinde, yükümlülüklerine bağlı şekilde döviz cinslerinin ve faiz ödemelerinin karşılıklı şekilde değiştirildiği sözleşmelere verilen isimdir. Swap işlemlerindeki temel amaç ise, döviz kurlarında yaşanan değişimlerle ortaya çıkan riskleri en az seviyeye çekebilmektir. Bu şekilde risk durumunun önü kesilmektedir.

Swap işlemleri bünyesinde; faiz swapı, çapraz döviz swapı ve de para swapı işlemleri de bulunmaktadır. Bu ürünler özellikle, faiz yükümlülüklerini ve nakit akışlarını yönetmek isteyen kurumlar ve kişiler tarafından tercih edilmektedir.