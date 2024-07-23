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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Swap stoku rekor oranda geriledi

Swap stoku rekor oranda geriledi
TCMB'nın yurtiçi bankalarla swap stokunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurtiçi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64.5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" ifadesini kullandı. Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurtiçi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu. Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti: "Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade eden Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" dedi.
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Swap stoku rekor oranda geriledi
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