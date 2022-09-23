Swift’in tahtını kart sallayacak

Yurtdışına para gönderirken paranın ne zaman hesaba yatacağı, ne kadar komisyon vereceğiniz ve hatta paranın akıbetini bile bilmek zor. Bazen 30 dolar yollarken 35 dolar ücret bile çıkabiliyor. Küreselleşmenin bu kadar arttığı, finans sektöründe sınırların ortadan kalktığı bir dönemde para transferine alternatif çözümler de geliyor ve SWIFT (Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu) sisteminin tekelini sallıyor. Mastercard'ın Türkiye'de uygulamaya başlayacağı yeni sistem ile artık dünyanın hemen her ülkesine yarım saat içinde para yollamak mümkün hale geliyor. Üstelik ister karta isterseniz hesaba para yollanabiliyor.Türkiye'de 10 milyon kişinin yurtdışına para transferi yaptığını belirten Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal, "Türkiye'de yılda yaklaşık 10 milyon kişinin yurt dışına para transferi yaptığını veya aldığını biliyoruz. Biz de buraya özel bir hizmet gerçekleştirdik. Küresel ağımızın da avantajını kullanarak, 100'ün üzerindeki ülkede bir banka üzerinden bu sistemi devreye aldık. Ülkede seçtiğimiz bir banka 'hub' görevi görüyor ve o banka üzerinden ülke içi dağıtım yapılıyor. Türkiye'de Aktifbank ile bu konuda bir işbirliğimiz oldu. Bireysel kullanıcılar için limit 25 bin dolar. Kurumsal taraf için 100 bin dolar olarak belirlendi" dedi. Alınan ücret ve komisyonların SWIFT'e göre çok daha düşük olacağını belirten Gürdal, "Bu hizmetten faydalanan kullanıcıların verdiği en önemli geri bildirim; maliyetlerin belirsiz olması sebebiyle alıcıya ulaşan tutarın önceden bilinememesi ve transferin ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olması. Kullanıcılar nasıl bir maliyetle karşılaşacaklarını, alıcının eline ne kadar para geçeceğini ve paranın ne kadar süre içinde transfer edileceğini bilmek istiyor" şeklinde konuştu.MONEYSEND adlı hizmetin bireysel kullanıcı dışında yurtdışı alışveriş için de kolaylık sunduğunu belirten Gürdal şunları söyledi: "Ürünlerini yurtdışına da satabilen küçük işletmeler döviz girişi sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Günümüzde iş gücü mobilitesinin artması, yaşanan göçler, turizm ve e-ticaret, yurtdışı ile para transferinin artışını hızlandırdı. Her ne kadar Kovid-19 döneminde yaşanan kısıtlamalar sebebiyle 2020- 2021'de görece bir düşüş gözlenmiş olsa da 2022'de tekrar yükseliş var. Orta ve Batı Avrupa'yla bireysel transferlerde büyük bir hacim var. Ayrıca Amerika da bu pastadan bir pay alıyor. Bir de Türkiye'ye gelen hizmet çalışanları ve öğrencilerin yaptığı işlemler var. Bunlar da özellikle Türki Cumhuriyetler, Ukrayna, Rusya gibi yakın coğrafya ülkelerinden gelen kişileri kapsıyor."