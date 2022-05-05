T-70 Kara Şahin ASELSAN ve TUSAŞ’a ödül getirdi

KARA ŞAHİN ASELSAN'LA UÇACAK

S-70i Black Hawk helikopterine ASELSAN tarafından geliştirilen Görev Yönetim Sistemi (IMAS) entegre edildiğinde, nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Kara Şahin olarak anılıyor.

Sivil havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sayısal kokpit göstergeleri üzerinden helikopter üzerindeki tüm aviyonik sistemlerin yönetimini ve helikopterin sayısal harita desteği ile uçmasını sağlıyor. Helikopterin seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemleri yine ASELSAN tarafından geliştirildi.

ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sadece Türkiye'de üretilecek T-70 helikopterinde değil, aynı zamanda Sikorsky tarafından üçüncü ülkelere satılacak S-70i helikopterinde de kullanılacak ve 20 yıl boyunca dünya genelinde satılacak S-70i Black Hawk helikopterlerinin önemli kısmı ASELSAN'ın aviyonik çözümlerini içerecek.

İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.