Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri T3 Vakfı’nda Elvan Kuzucu Hıdır dönemi
Giriş Tarihi: 25.7.2023

T3 Vakfı’nda Elvan Kuzucu Hıdır dönemi

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
T3 Vakfı’nda Elvan Kuzucu Hıdır dönemi
Milli Teknoloji hamlesinin öncü kurumlarından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nda görev değişimi yaşandı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni dönemde görev üstlenecek Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Başkanlık görevini yürüten Haluk Bayraktar görevini devrettiğini açıkladı. T3 Vakfı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST yarışmalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Elvan Kuzucu Hıdır oldu. Bayraktar, koltuğunu devrettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Bayraktar, "Veda etme zamanı geldi" dediği paylaşımında, "Görev süremiz boyunca Türkiye için birçok çığır açıcı projeye imza attık. İçtenlikle inanıyorum ki T3 Vakfı, genç, idealist ve dinamik yeni yönetim ekibi ile daha da büyüyecek" dedi. Elvan Kuzucu Hıdır ise, "Çalışmalarımıza önceki dönemde olduğu gibi hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
T3 Vakfı’nda Elvan Kuzucu Hıdır dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA