Taahhütname yoksa ev yok

Kiralık ev sorunu her geçen gün büyürken mahkemeler de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık dosyalarıyla dolup taşıyor. Yüzde 25'lik kira sınırını aşmak için son dönemde günlük kiralamaları artıran ev sahipleri uzun dönem kiralama için de kiracının önüne tahliye taahhütnamesi koyuyor.Kanuna göre tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihle kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihin aynı olmaması gerekiyor. Yani ev sahibinin önce evini kiralaması ardından da taahhütname alması gerekiyor. Ancak ev sahipleri taahhütname imzalamayan kiracıyla sözleşme imzalamadığı gibi taahhütname tarihini ya boş bırakıp kendi bir tarih belirliyor ya da üç ayla sınırlandırıp kiracıya daha girmeden yeni kira artışı için alan açıyor. Bu durumu kabul etmek istemeyen kiracılar yeni ev bulmakta zorlanırken, boş ev sayısı da her geçen gün artıyor. Sistem git gide kilitleniyor.Tahliye taahhütnamesi baskısı kiracıların mağduriyetlerini de artırıyor. Bu yönde mağduriyet yaşayan bir çift, "Eylülde evleneceğiz. Üç aydır ev arıyoruz. Geçen yıl 8-10 bin olan ev için istenen 25 binleri de artık ödemeye razıyız. Ancak ev sahipleri taahhütname olmadan evi kiralamıyor. Tahliye zamanını ev sahibi kendi belirliyor. Yani iş ev sahibinin insafına kalıyor" diyor.Bir başka kiracı da, "Yüzde 25 zam sınırının üzerinde zam yaptık. Kiramızı neredeyse iki katına artırdık. Ancak ev sahibi üç kat kira istedi ve sonra tacize başladı. Biz de evi boşaltma kararını aldık. Ancak şimdi de ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesini dayatması nedeniyle ev bulamıyoruz. Çok boş ev var ancak bu dayatma yüzünden hiç kimse kiralama yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.TÜM Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, yüzde 25 kira sınırı nedeniyle ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesine yöneldiğini söyledi. "Taahhütname ev sahibinin elini güçlendirirken kiracıyı tedirgin ediyor" diyen Akdoğan, şöyle devam etti: "Kanunen sözleşmeyle taahhütnamenin aynı gün olmaması gerekiyor. Ancak sözleşmeyle birlikte kiracının önüne konuluyor. Sadece tarih değiştiriliyor. Eğer kirada zam talebinde anlaşmazlık oluşursa ev sahibi istediği tarihi taahhütnameye ekleyip kiracıya çık baskısı yapıyor. Bu kiralık ev sorununu daha da büyütüyor, sistemi kilitliyor."AvukatMustafa Zafer, kiracıdan tahliye taahhüdü alınmasının kira sözleşmesine ön şart olarak dayatılmasının kanuna aykırı olduğunu söyledi. Tahliye taahhüdünün borçlar hukukunda bir sözleşme olmadığını aktaran Zafer, "Kiracı-kiralayan ilişkisinde asıl olan şey kira sözleşmesi. Ancak mülk sahibi taahhütname de imzalatma hakkına sahip. Tahliye taahhütnamesi vermek istemeyen kiracıyı kötü niyetli ev sahiplerine karşı korumak için yeni bir yasal düzenlemenin gelmesi gerekiyor" dedi.