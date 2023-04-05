"Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının üçüncüsü düzenlendi

Çalıştay, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında yapıldı.

Depremde meydana gelen can ve mal kaybıyla ilgili hukuki sorumluluk ve özel hukuk alanında ortaya çıkacak sorunların değerlendirildiği çalıştayda, deprem nedeniyle ortaya çıkan tazminat sorumluluğu, özel sigorta poliçelerinin değerlendirilmesi, özel hukuk alanında karşılaşılacak sorunlar, ne gibi tedbirlerin alınabileceği ve mevzuat ihtiyacı olup olmadığı konuları ele alındı.

Ayrıca toplantıda, depremin sözleşmeler üzerindeki etkisi ve sözleşmelerden cayma imkanının getirilip getirilemeyeceği, çalışma hayatına ve işçi-işveren ilişkilerine yönelik sorunlar ile bu sorunların giderilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.

Hukuk Politikaları Kurulunca yapılan bu çalışmaların tamamen akademik ve fikri çalışmalar olduğu, tabii afetler hukuku alanında ihtiyaç duyulan yenilenme ve güncellenme çalışmalarına katkı sunmak amacını taşıdığı belirtildi.

Hukuk Politikaları Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk çalıştayı 16 Şubat'ta, "Deprem ve Ceza Hukuku" konulu ikinci çalıştayı ise 29 Mart'ta yapmıştı.