Tahıl koridoru anlaşması sayesinde buğday fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın önde gelen buğday üreticileri konumunda olduğunu söyleyerek Rusya'da 2021'de 76 milyon ton olarak gerçekleşen buğday üretiminin 2022'de 88 milyon ton gibi rekor bir seviyeye çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Ukrayna'da ise geçen yıl 32 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl savaş nedeniyle 20 milyon ton civarında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.