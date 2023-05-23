Tahıl koridoru piyasalara güven verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle dünyayı gıda krizinin eşiğinden kurtaran tahıl koridoru çözümünden sektör de oldukça memnun. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, "Geçtiğimiz hafta 2. kez uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının yine piyasalara güven vereceği aşikardır" dedi.Türk un sanayicisinin son 9 yıldır dünyada ihracat liderliğini elinde bulundurduğunu belirten Haluk Tezcan, içinde bulunulan konjonktürde buğdayın hiç olmadığı kadar öneme sahip olduğunu bildirdi. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde büyük bir su krizi beklentisi bulunduğunu söyleyen Tezcan, buğday üretimin artırılmasının zorunlu olduğunu aktardı. Burada hem sanayici hem de üreticinin önünü sözleşmeli tarımın aydınlatacağının altını çizen Tezcan, "Gıda sanayisinin vazgeçilemez bir unsur olduğu gerçeğinden yola çıkarak ilerleyen dönemlerde gıda krizinin önüne geçmek adına biz sanayiciler olarak yolumuzun tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği olduğunu biliyoruz" dedi. Tezcan, sözleşmeli tarımla üretime hammadde sağlanabilecek yüksek bir potansiyel bulunduğuna vurgu yaptı.