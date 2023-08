Tahıl koridoru Türkiye’yi etkilemez

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) idare binasında düzenlediği toplantıda birliğin faaliyetleri, projeleri ve gıda ihracatının genel durumu ile gazetecilere bilgi veren Başkan Celal Kadooğlu, katılımcı bir yönetim anlayış ve ortak akılla hareket ettiklerini ifade ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki 6 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği arasında en yüksek ihracatı biz yapıyoruz. 6 Birliğin oluşturduğu Sektör Kurulu Başkanlığının Gaziantep'ten olması da büyük bir onurdur. Ayrıca DEİK yönetim kurulunda da temsilcimiz bulunmaktadır" diye konuştu.

Birlik Yönetim Kurulu olarak, sorunları büyümeden tespit edip çözümü için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kadooğlu, Her yönetim kurulu toplantımıza bir sektör temsilcisini davet ederek sektörlerin sorunlarını ana kaynağından öğrendik. İhracatın önünü açmak ve gelecekle ilgili konularda beyin fırtınası yaptık. Buradan çıkan sorunları da Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili merciler nezdinde çözümü için girişimlerde bulunduk. Bu anlamda çok başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

Kadooğlu, "Birliğimiz bünyesinde alım heyetleri ve ticaret heyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yaptık. Yönetim Kurulumuzla birlikte dünya haritasını önümüze koyarak, hangi ülkelere ihracat yapabileceğimiz konusunu masaya yatırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ve Afrika ülkelerindeki çalışmaları ve yatırımlarımızdan dolayı Türk ürünlerine ve Türkiye'ye karşı inanılmaz bir sempati olduğunu gördük. Bu sempatiyi fırsata çevirmek için toplamda 130 milyon nüfusa sahip olan Somali, Etiyopya ve Cibuti'ye bir heyet gönderdik. Heyetimizin hazırladığı raporların ardından Cibuti Büyükelçi'sini Gaziantep'e davet ettik. Daha sonra da bu üç ülkedeki ithalatçıları Gaziantep'te misafir ettik. Gaziantep'in yanında bölgemizdeki diğer illerdeki ihracatçılarımız burada Afrikalı ithalatçılarla bir araya geldi. Özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçılarımız açısından büyük önem taşıyan bu buluşmada, çok önemli ticaret anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmaların artarak devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan önümüzde Ocak ayında da Güney Kore'ye bir ticari heyet götürmeyi planlıyoruz. Bu ikili görüşmelerin gelecekte ülkemiz ihracatının artması yönünde çok büyük faydaları olacağına eminiz" diye konuştu.

Üretim ve ihracat kadar fuarcılığın da önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Celal Kadooğlu, İstanbul'un dünyanın en büyük fuar merkezi olacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Kadooğlu, "Uluslararası fuarlara katılıma büyük önem veriyoruz. Bu fuarlarda stant açıyoruz. Bölgemizin gıda ürünlerini tanıtıyoruz. Ürünlerimizin tadımını yapıyoruz. Sonra oradaki talepleri sektörümüzdeki üyemiz olan ihracatçı firmalarla paylaşıyoruz. Ne yazık ki, Türkiye fuarcılık alanında dünya çapında istenilen bir noktaya gelemedi. Gıda sektöründe dünyanın en büyük fuarını düzenleyebiliriz. Çünkü İstanbul gibi bir şehrimiz var. Şehir değil, ülkelerin birleştiği bir noktada bulunan, her türlü konaklama, yeme-içme, alış-veriş, eğlence gibi altyapıya sahip bir şehir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş imkanı bir arda bulamazsınız. İstanbul'da dünyanın en prestijli fuarını düzenlemek için de yola çıkmış bulunuyoruz. Worldfood İstanbul ile işbirliği yaptık. Çok heyecan verici bir proje. Bu fuara 1300 firma katılacak. Bu firmaların 125'i Gaziantep'ten olacak. Bu rakam da her geçen gün artıyor. Fuarcılık çok önemli. Nasıl ki, üreterek ve ihracatla büyümemiz gerekiyorsa fuarcılıkla da büyümemiz gerekiyor. Bizim Dubai'den, Paris'ten hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız var. Her türlü altyapımız var" dedi.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Gümrük Laboratuvarının yılbaşından itibaren hizmete gireceğini açıklayan Kadooğlu, "Bu laboratuvarın açılması için Koordinatör Başkanımız Ahmet Fikret Kileci ve diğer başkanlarımızla birlikte çok büyük çalışmalar yaptık. Sadece bizim sektörü değil Gaziantep'teki tüm ihracatçıları ilgilendiren bir konu. Gümrük Laboratuvarımız bölge ihracatının artışında önemli bir lokomotif olacak. Şimdi bir ürün ihracatı yapacaksak önce numunesini Mersin'deki laboratuvara gönderiyoruz. Oradaki sonucun alınması ortalama 3 gün sürüyor. Böylece ihracat 3 gün bekliyor. Bu çok uzun bir süre. Gaziantep'teki laboratuvar açılınca aynı gün içinde sonuçlar alınacak ve ihracat beklemeyecek. Bu laboratuvar ihracatımızı minimum yüzde 10 oranında artıracak" diye konuştu.

Bir soru üzerine Tahıl Koridoru hakkındaki görüşlerini açıklayan Kadooğlu, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci çok mükemmel yönetti. Hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz çok iyi. Tahıl koridorunun kapanması bizim açımızdan çok büyük sorun değil. Ancak başta Afrika olmak üzere dünya için kötü olur. Koridor kapansa da küçük gemilerle bize yük geldiği için sorun yaşamayız. 3 bin ya da 6 bin tonluk gemilerle ticaretimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.