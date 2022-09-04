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Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:24

Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

AA
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.

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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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