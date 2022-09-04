Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.