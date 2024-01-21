Tahliye taahhütleri arabulucuya taşındı

Kiracı ve ev sahipleri arasında arabulucuya taşınan uyuşmazlıklara "tahliye taahhütleri" de eklendi. Bu yılın temmuz ayına kadar sürecek olan yüzde 25 sınırı nedeniyle istediği oranda artış yapamayan evini ya da işyerini kira verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları "boş çek" benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor. Ev sahipleri hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkarabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor. İzmir'de arabulucuya giden bir kiracı baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptalini talep etti. Taahhüdün noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor, adi yazılı olarak yapılanlar da resmi belge kabul ediliyor. Ancak, tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalandığı için geçersiz kabul edildi. Yargıtay da sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor. Tahliye taahhüdünün baskı altında yapılmadığının göstergesi olarak kira sözleşmesi imzalandıktan birkaç ay sonra imzalanması gerekiyor.KİRA sözleşmesinin içine "yılsonunda kiracı evi boşaltacak" ibaresi eklenmesinin yasal bağlayıcılığı yok. Yargının genel yaklaşımı tahliye taahhütnamesinin tarih olarak kiralama tarihinden 1 ya da 1.5 ay sonra imzalanması yönünde. Uzmanlar boş tahliye taahhüdü imzalanmaması konusunda uyarıyor.