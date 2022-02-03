Tahsilat ve ödeme riskine son

Vakıfbank
'ın hayata geçirdiği yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi Vinov
, öğrencilerden büyük holdinglere kadar tüm müşteri grupları arasında devredilebilir, döngüsel, kolay, esnek, hızlı ve dijital bir sistem olarak tanımlanıyor. 7/24 yaşayan yeni bir ekosistem olarak hayata geçirilen Vinov'la ilgili değerlendirmede bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, "Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak bir adım attık. Bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor" diye konuştu.
VAKIFBANK GARANTİSİ VAR
Vakıfbank isminin dijital bankacılıkta giderek artan bir şekilde ilklerle, yeniliklerle, inovasyonlarla anıldığına vurgu yapan Genel Müdür Üstünsalih, bu başarılarına bir yenisini daha eklemek için adını Vakıfbank'ın inovatif anlayışından alan dijital ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov'u hayata geçirdiklerini kaydetti. Vinov ileri vadeli Türk Lirası
ödemelerde Vakıfbank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olarak sunuluyor. Bireysel ve ticari nitelikteki tam müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığı ile kullanılabiliyor. Banka müşterileri, bir Vinov hesabı açarak ve bu hesaba kredi limitini tanımlayarak kayıt oluşturmaya başlayabiliyor. Kayıt oluşturan müşteriler tüm ödemeleri için alacaklı tarafa Vakıfbank garantisiyle ödeme yapabiliyor.
ÖDEME RİSKİ BULUNMUYOR
İleri vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunarak ticaretin en temel unsuru olan güven duygusunu güçlendiren Vinov'un bu sayede piyasadaki tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırdığını ve ticaret hacminin artışına katkıda bulunduğunu söyledi. Erken tahsilat imkânı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişimin mümkün olduğunu anlattı.