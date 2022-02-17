HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın, 2022'de uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracında çifte rekor kırıldı. Hazine'nin 5 yıl vadeli kira sertifikası (sukuk) ihracında 3 milyar dolar finansman sağlandı. Böylece Hazine'nin tek vadedeki en yüksek tutarlı dış borçlanmasına imza atıldı. İhracın kira oranı yüzde 7.25 olarak gerçekleşti. İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
EN YÜKSEK TALEP
İhraca 10.8 milyar dolar talep gelirken, bu rakam Türkiye
'nin bugüne kadar sukuk ihraçlarında ulaştığı en yüksek talep oldu. Kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu
, yüzde 12'si ABD
, yüzde 12'si Birleşik Krallık
, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya
'daki yatırımcılara satıldı. İhraç tutarı 24 Şubat 2022 tarihinde hesaplara girecek. Hazine 2022'de uluslararası piyasalarından 11 milyar dolar finansman sağlamayı öngörüyor.