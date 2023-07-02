Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.

TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.

BU YILIN İLK ALTI AYINDA 33 BİN 878 ŞİKAYET VAR

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

- Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde:

2023 YILI BAŞVURU SAYISI OCAK 4.876 ŞUBAT 3.591 MART 5.002 NİSAN 6.310 MAYIS 7.066 HAZİRAN 7.033 TOPLAM 33.878

- 2023'e ait şikayet konuları şöyle:

ŞİKAYET KONUSU BAŞVURU SAYISI Yol ve yolcu seçme 18.079 Trafik kural ihlali 3.644 Fazla ücret alınması 3.026 Yolcuya kaba davranılması 3.415 Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386 Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290 Taksimetre açılmaması 712 Darp ve taciz 652 Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385 Araç içinde sigara içilmesi 293 Dolandırıcılık 283 Şoförün yolculuğu iptal etmesi 246 Yolcunun yolculuğu iptal etmesi 107 Araç içi temizlik 92 Teşekkür 68 Montaj işlemleri 42 Köprü geçiş ücreti talep edilmesi 36 Araç gelmemesi 29 İtaksi sistemine itiraz 29 İtaksi cihazı 24 Bagaj parası alınması 11 Klima açılmaması 8 Mobil uygulama 6 Panik butonu 4 Talep 3 TYM aktarım 2 Şoför hak edişleri 2 Abonelik işlemleri 2 GPS 1 Kredi kartı ödeme 1 TOPLAM 33.878

- 2022 yılında en fazla şikayet aralıkta

TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.

TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

- 2022'ye ait şikayet rakamları şunlar:

2022 YILI BAŞVURU SAYISI OCAK 4.429 ŞUBAT 4.857 MART 8.421 NİSAN 5.131 MAYIS 5.863 HAZİRAN 5.945 TEMMUZ 6.359 AĞUSTOS 8.403 EYLÜL 7.754 EKİM 6.678 KASIM 6.996 ARALIK 9.452 TOPLAM 80.288

- 2022'nin şikayet konuları şöyle: