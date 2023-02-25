Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 12:23

Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı

Taksitlendirilen borçlar için borcun yüzde 10'u ödenmeden "borcu yoktur" yazısı verilmeyeceği şartı 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

AA
Taksitlendirilen borçlar için borcu yoktur yazısı almada kolaylık sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

Borçlunun çok zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor.

Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksitlendirilen borçlar için "borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA