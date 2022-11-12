Tam 150 bin çiçekten üretiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı

"SAFRAN ÇOK DEĞERLİ BİR BAHARAT"

Tüketicilere uyarıda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, safran yerine Hindistan cevizi, mısır koçanı hatta at kılı kullanılabildiğini söyledi. Safranın çok kıymetli bir baharat olduğunu söyleyen Manavoğlu, "Safran üretimi özellikle İran, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya ve Fransa'da var. Safran sadece belli dönemlerde hasat edilebiliyor. 1 çiçekten sadece 3 dal safran çıkıyor. Gramaj olarak çok hafif bir ürün olmasına rağmen hem gıda hem ilaç sanayiinde kullanılıyor. İçine atıldığı binlerce tonluk suyun rengini değiştirebiliyor. Altın sarısı gibi bir renk oluşturuyor. Bunları göz önünde bulundurunca safran çok değerli bir baharat olarak ortaya çıkıyor" dedi.

"KİLOGRAMI 80 BİN LİRAYA KADAR ULAŞIYOR"

Safranın genelde gramajlar şeklinde satıldığını belirten Manavoğlu, "Orijinal bir safranın kilogram fiyatı 80 bin liraya kadar ulaşıyor. Genelde 1 ile 10 gram arasında satışı yapılıyor. Bu düşük bir oran gibi gözükse de 5 gram safran avucumuzu doldurur. Baharatı kilogram ile almaya çoğu kişinin gücü yetmez. Kullanırken 2 dalı bile yetiyor. Tüketiciler bunun alışverişini yaparken küçük miktarda alıyor ancak bu miktarların bile fiyatları yüksek olabiliyor" diye konuştu.