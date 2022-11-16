Tamamlanınca ülke ekonomisine 19.5 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Karabük Aldeğirmen Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve Filyos Havzasının taşkınlardan korunmasını hedeflediklerini söyledi.

Baraj Menbasında bulunan temelden 44 metre yüksekliğinde olan tersip bendi imalatları tamamlandığını kaydeden Akca, " Sağ sahilde sıyırma kazıları, ankraj imalatları ve 145 bin metrekare kaplama imalatının 30 bin metrekaresinin tamamlandı. Beton kaplama imalatları, vana odası ve kret ulaşım yolu kazı çalışmaları, ayrıca, gövde sıyırma kazı imalatlarının devam ediyor. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24.20 milyon metreküp olan Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 522 bin 602 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.