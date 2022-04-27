Tamamlayıcı emeklilik çıkarsa 1 trilyona ulaşırız

Dünyada ve Türkiye'de nüfus gittikçe yaşlanıyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri'nin de bu yeni trende ayak uydurması için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık çok daha önemli hale geldi. Türkiye'de de sağlık, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarının bileşiminden oluşan bir yapı ile 'tamamlayıcı emeklilik' gündemde. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Hızlı bir şekilde bu alanda düzenlemeye gitmek gerekiyor. Çünkü şu anda aktüer olarak anlamlı hale gelmesi için son zamanlardayız. Bugünden başlarsak ancak geç kalmamış oluruz. Biz şu anda 300 milyar TL'yi aştık BES'te. Tamamlayıcı emeklilik de gelirse 500 milyar olan hedefimiz çok rahat bir şekilde 1 trilyon liralara kadar gidebilir" dedi.Benli, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğün 429 milyar lirayı, prim üretiminin 105 milyar lirayı, BES'te fon büyüklüğünün ise 244 milyar lirayı aştığını belirterek, "İlk 3 ayda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştı" dedi.