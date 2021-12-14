Tanı kiti, süt ihracatını artıracak

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu ULUKOZA Programı ile hibe desteği alan Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, geliştirdiği hastalık tanı kiti sayesinde süt ve süt ürünleri ihracatının artmasına önemli katkılar sağlayacak. Girişimcilere sürdürülebilir iş modellerini geliştirmeleri amacıyla yol haritası çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
'nin (Bursa Uludağ TTO
) 'Kozalar Kelebek Olsun Diye' sloganıyla hayata geçirdiği platformu ULUKOZA, önemli bir çalışmaya daha vesile oldu. Girişimci Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı
kapsamında aldığı 200 bin TL hibe desteği ile inek sütündeki 'mastitis' hastalığını dakikalar içerisinde teşhis edebilen tanı kiti üretti. Çiftçi, "Süt ihracatının önündeki engeller, kalite ve standardizasyonun iyileştirilmesi ile aşılabilir. Bu nedenle, kitimizin ülke ekonomisine katkılar sağlamasını amaçlıyoruz" diye konuştu.