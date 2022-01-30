Tapu harcı gelirinde rekor kırıldı

Türkiye
genelinde geçen yıl 3 milyon 20 bin adet gayrimenkul (konut, arsa, tarla, iş yeri vb) satılırken, bu rakamın 1 milyon 492 bin adedini konut oluşturdu. Bu işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 30.2'lik artışla 24 milyar 320 milyon liraya yükseldi.
5 YILDA 75.8 MİLYAR
Geçen yıl en yüksek harç geliri 4 milyar 95 milyon lirayla en çok gayrimenkulün satıldığı aralık ayında görüldü. Geçen yıl en yüksek tapu harcı
geliri 7.7 milyar lirayla İstanbul
'da elde edilirken, onu 2.24 milyar lirayla Ankara
, 1.6 milyar lirayla İzmir takip etti. Söz konusu tapu harcı geliri Antalya'da 1 milyar lira, Bursa'da 898 milyon lira, Muğla'da 895 milyon lira, Kocaeli'de 657 milyon lira, Konya'da 539 milyon lira, Gaziantep'te 511 milyon lira, Mersin'de 487 milyon lira olarak gerçekleşti. Tapu harcı geliri son 5 yılda ise 75.8 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl 18.68 milyar lira olan tutar, 2019'da 10.89, 2018'de 11.26, 2017'de 10.63 milyar lira şeklindeydi.