Tarhana Çorbası ile Azerbaycan’a yayılıyor

AZERBAYCAN'DA 5'nci mağazasını açan Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketler Zinciri
, tarhana çorbası ile Azerbaycan ile aramızdaki gönül bağını daha da pekiştirdi. Azerbaycanlılar tadını hiç bilmedikleri tarhana çorbasını pandemi döneminde tüketmeye başladı. Hastalıklardan koruyan, sindirimi rahatlatan ve daha bir çok faydası bulunan tarhana çorbası, Peynirci Baba'nın Azerbaycan'da en fazla sattığı ürünlerin başında geliyor. Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketler Zinciri Genel Müdürü Mehmet Keskin, "Özellikle Karabağ savaşının kazanılmasından sonra Türkiye
ile kurulan sıcak dostluk en üst düzeye çıktı. Türkiye'deki 125 marketimizde ne satıyorsak, Azerbaycan'daki 5 markette de aynı ürünleri satıyoruz" dedi. Azerbaycanlıların son yıllarda tatillerini Türkiye'de geçirmeye başladığını anlatan Keskin, "Böylelikle yeme–içme alışkanlıkları da değişti. Tarhana çorbası da bunlara bir örnek. Tarhana çorbası, Azeri kardeşlerimizin de mutfaklarına girdi" diye konuştu.