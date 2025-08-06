Tarihi Tencere Köftecisi, köklü Trakya lezzetini küresel pazarlara taşımak istiyor

Edirne'nin sokak lezzeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. 100 yıllık köklere sahip olan tencere köftesini yeniden lezzet tutkunlarıyla buluşturan Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, franchise sistemiyle büyümenin dinamiklerini anlatırken markanın hedeflerini de paylaştı.

TARİHİ TENCERE KÖFTESİNİ MODERN YAKLAŞIMLA SUNUYORUZ

Uluslararası Franchise Birliği (IFA) verilerine göre, 2024'te 821 bin olan franchise işletme sayısının 2025'te 851 bine çıkması bekleniyor. Kurdukları franchise sistemiyle geleneksel lezzetleri daha geniş kitlelerle buluşturduklarını söyleyen Kamil Demir ise Tencere Köftesini modern bir yaklaşımla sunduklarını dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"O eski zamanlarda sokak lezzetleri sadece yemek tüketimi amacına hizmet etmez, aynı zamanda insanların bir araya gelip sohbet ettiği, hafızalara kazınan anlara ev sahipliği yapardı. Markamızın ismi bu yüzden çok anlamlı. Çünkü sadece bir yemeği değil, bir kültürü anlatıyor. Biz de geçmişin samimi sokak lezzetini, bugünün hızlı servis anlayışıyla buluşturuyoruz. Bu lezzet, kurumsal üretim gücü ve sürdürülebilir yatırım modeliyle Türkiye geneline yayılan bir vizyonla yeniden hayat buluyor. Hem tüketicilere hem de yatırımcılara güçlü bir deneyim sunarken, aynı zamanda ülkemizin istihdamına da katkıda bulunuyoruz."

"YATIRIMCILARA DÜŞÜK MALİYET VE KOLAY İŞLETME İMKANI SUNUYORUZ"



Ürünlerini kendi entegre tesislerinde, yüksek hijyen standartları ve denetimli üretim süreçleriyle hazırladıklarını ifade eden Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, "Tedarik zincirinden sevkiyata kadar merkezi sistemle çalıştığımız için tüm franchise noktalarında aynı kalite ve lezzet garantisini sunuyoruz. "Herkese Ekmek, Herkese Köfte" vizyonuyla şekillendirdiğimiz franchise modeli, yatırımcılara düşük maliyet ve kolay işletme imkanı sunuyor. Hızlı kurulum, hazır operasyon altyapısı ve merkezi üretim tedarik güvencesi gibi avantajlarımızla sistemimize katılan yatırımcılar, sadece bir dükkan açmakla kalmıyor. Kurumsal üretim gücü, yerinde eğitim, denetim ve profesyonel pazarlama desteği de kazanıyor" şeklinde konuştu.

"YENİ ÜRÜNLERLE MENÜMÜZÜ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ"

Köfte ekmek ile sokak lezzeti ruhunu kurumsal hale getirmeyi başardıklarını ve Ar-Ge çalışmalarıyla farklı lezzetleri sunmaya hazırlandıklarını belirten Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, "Menüye ekleyeceğimiz yeni ürünler üzerinde Ar-Ge departmanımız yoğun şekilde çalışıyor. Her yeni ürün önce denemelerden geçiyor, tüketiciye sunulmadan titizlikle test ediliyor. Şu anda Tarihi Lezzetler Akademisi'nde son dokunuşları yapılan dört yeni ürünümüz var. Bunlar özel soslarla hazırlanan ve tabakta sunmayı düşündüğümüz yeni bir ürün, aynı zamanda köftenin sunumunu değiştirdiğimiz bir başka ürünümüz bulunuyor, ilave olarak son derece lezzetli bir tencere çorbası üzerinde çalışıyoruz ve Anadolu'ya özgü sevilen bir tatlıyı da menümüze eklemeyi planlıyoruz. Tarihi ve geleneksel mutfak kültürümüzü yorumlayarak hazırladığımız ürünleri, tüketici alışkanlıklarına uygun ve farklı sunumlarla daha zengin bir menü olarak sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı ve markanın vizyonunu şu şekilde özetledi:

"Edirne, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bartın başta olmak üzere birçok şubemizle faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz markamızı Türkiye'nin her köşesinde konumlandırmak. Amacımız sadece şube açmak değil, aynı zamanda yatırımcılarımıza ve müşterilerimize bir kültürü sunmak ve bir nostaljiyi yaşatmak. Yerli bir fast-food markası olarak, sürdürülebilir bir sistemle hem ekonomik hem de kültürel anlamda güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarını da gündemimize alarak, bu geleneksel Trakya lezzetini farklı kültürlere tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. Böylece hem markamızı büyütmeyi hedefliyoruz hem de Türkiye'nin zengin mutfak kültürününü dünya çapında temsil etmek istiyoruz.

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