Tarihi zirve! 24,5 milyar dolarlık ihracat

5 ALT SEKTÖRDE REKOR İHRACAT

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya kağıt ve orman ürünleri oldu.

Yılın dokuz ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 8 milyar 254 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 811 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 82 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3 milyar 51 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 6 milyar 220 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde, ihracatta hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 28,9, meyve sebze mamulleri yüzde 23,2, kuru meyve ve mamulleri yüzde 5,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 28,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 25,2 arttı.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE IRAK ÖN PLANA ÇIKTI

Tarım ihracatında rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1,7 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 287,6 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 575,4 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 728 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya ise kuru meyve ve mamulleri sektörü 138,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 56,3, meyve sebze mamulleri yüzde 98,3, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 49,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleştirdi.

Kuru meyve ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı yüzde 10,6 azalış kaydetti.

TİM verilerine göre, ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: