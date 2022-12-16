Tarihi zirve! Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’ye ihracat rekoru

Türkiye'nin 11 aylık ihracatında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin payı rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin ihracatta uyguladığı etkin stratejiler de meyvelerini vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin ticarette stratejik ortağı ABD'li şirketlerin Türk ürünlerine talebi ise artışını sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 13 milyar 216 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı.

ABD'ye yapılan ihracat yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik artış kaydetti. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5,71 oldu.

ABD böylece ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2'nci ülke konumunda yer aldı.

Türkiye, bu dönemde en fazla dış satımı 17 milyar 336 milyon dolarla Almanya'ya yaparken Almanya ve ABD'yi 11 milyar 252 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 268 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 534 milyon dolarla Irak takip etti.

ABD ayrıca 1 milyar 699 milyon dolarla Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 2'nci ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye dış satımını ocak-kasım döneminde değer bazında en fazla 1 milyar 951 milyon dolar ile Rusya Federasyonu'na artırdı.

ÖNDE GELEN SEKTÖRLERİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

ABD'ye gerçekleştirilen dış satımda önde gelen sektörlerin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı.

Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla dış satımı 1 milyar 439 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 334 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 170 milyon dolarla çelik sektörü, 936 milyon 855 bin dolarla mücevher sektörü, 929 milyon 451 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ülkeye en az dış satımı, 2 milyon 192 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3 milyon 869 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 8 milyon 368 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 26 milyon 65 bin dolarla fındık ve mamulleri, 60 milyon 657 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri gerçekleştirdi.

ABD'ye en fazla ihracatı 5 milyar 219 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

Bu ülkeye Bursa'dan 1 milyar 118 milyon dolar, Kocaeli'nden 1 milyar 45 milyon dolar, Ankara'dan 1 milyar 17 milyon dolar, Gaziantep'ten 1 milyar 7 milyon dolar tutarında dış satım yapıldı.

"ABD'NİN, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHRACAT PAZARI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Sanlı, verilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin ihracatının 15 milyar dolara yaklaşmasını, karşılıklı ticaretin ise 27-28 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

ABD'nin Türkiye'nin ihracat pazarında en önemli ikinci ülke konumuna geldiğini dile getiren Sanlı, "Daha önce dördüncü sıradaydı şu anda ikinciliğe yükseldi. Kısa sürede içerisinde de liderliğe yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Sanlı, ABD'nin Türk çelik ve alüminyumuna getirdiği ilave gümrük vergisinin 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ket vurduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu karar farklı ülkeler için de getirilmişti. Daha sonra ikili müzakerelerle Japonya ve Hindistan bu kararı kaldırttı. Biz ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etmiştik. DTÖ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirilen ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Ancak ABD yetkilileri bu kararı tanımayacağını açıkladı."

Sanlı, Türkiye'nin de ABD'nin farklı ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergileri olduğunu, bunlar arasında SUV otomobiller, lüks jipler, motosikletler, tütün mamulleri gibi ürünler yer aldığını bildirdi.

"ABD'Lİ ŞİRKETLER DE TÜRK TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞMA KONUSUNDA HEVESLİ"

Süleyman Sanlı, "Bu vergilerin karşılıklı kaldırılması için Türkiye ve ABD'nin ticaret bakanlıklarının karşılıklı görüşmeleri var. Türk çelik ve alüminyumuna getirilen vergilerin kaldırılması halinde bugün 20 milyar dolarlar seviyesine hemen kavuşuruz. Hatta 2023'te ihracatımızın 25 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz." yorumunu yaptı.

Kendilerinin ABD Ticaret Odası'na (US Chambers) bağlı olduklarını dile getiren Sanlı şunlara dikkati çekti:

"Sürekli görüşüyoruz. Onlar da Türkiye'ye konulan bu yasakların kaldırılmasını ve Türkiye'nin güvenli tedarikçi ülkeler listesine eklenmesini talep ediyor. F-35 programından çıkarıldığımızda programın yüklenicisi Lockheed Martin bile Türkiye'ye bu konuda kısıtlama uygulanmaması için ciddi bir lobi çalışması yaptı ancak muvaffak olamadı. Lockheed Martin de Türk tedarikçileri istiyordu. ABD'li şirketler de Türk tedarikçiler ile çalışma konusunda hevesli.

Çünkü pandemi öncesi ticaret savaşları, salgın döneminde Çin'in yaptıkları, pandemiyi fırsata çevirme gayreti nedeniyle ABD'de hem federal hem şirketler hem de tüketici piyasalarında bir Çin şüpheciliği meydana geldi. Artık Çin malları rağbet görmüyor. Bu konuda güvenli tedarikçi arayışındalar."

"MOBİLYA SEKTÖRÜNDE CİDDİ FIRSATLAR VAR"

TABA-AmCham Genel Başkanı Sanlı, Türk iş insanları için şu anda ABD'de hangi sektörlerde fırsatlar olduğuna ilişkin, "Mobilya sektörünün önünde çok ciddi fırsatlar var. Bu sektörde ABD pazarına bizim üyelerimizden de önemli girişler oldu. Burada şirketlerimizin kendi isimleriyle pazarı girmesi çok değerli." diye konuştu.

Lojistik ve e-ticarette de önemli yatırımların söz konusu olduğunu dile getiren Sanlı, "ABD'de deri, kozmetik, teknik tekstil, medikalde, sağlık turizmde önemli fırsatlar var." açıklamasında bulundu.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin ocak-kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: