Tarihi zirvenin ev sahibi Ankara

İKLİM
değişikliği" ile "yeşil dönüşüm" konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) bugün ve yarın ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.
TOGG SAHNE ALACAK
ATO Başkanı Gürsel Baran
'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak. Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" Togg da sahne alacak. Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş
da bir konuşma gerçekleştirecek. Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek. Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer alacağı fuarda oluşturulacak bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkanı verilerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacak. Zirvede, Anadolu Ajansı
ve Medya-İş Sendikası iş birliğiyle iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de yer alacak.
DAHA FAZLA YOL ALDIK
Ankara
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM)" elde edilecek sonuçların Türkiye'nin yeşil dönüşümü için oluşturulacak yol haritasına ışık tutmasını arzu ettiklerini belirterek, "Göreceksiniz, Türkiye bu konuyla ilgili tüm ülkelerden daha fazla yol alan ülke olacak. Bu etkinlik sadece 2 günde bitmeyecek, zirvenin sona ermesinin ardından önümüzdeki yıllar boyunca çeşitli etkinliklerle, çalıştaylarla süreç yürütülecek" diye konuştu. Güsel Baran, yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla ATO öncülüğünde, EKO İKLİM Zirvesi gerçekleştirileceğini söyledi.