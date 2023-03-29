Tarihin en büyük sel felaketinin yaraları sarıldı

11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden birisi yaşandı. Onlarca binanın zarar gördüğü bölgelerde selin yaraları bir yılda hızla sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, yaşanan sel felaketinin ardından yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerlerini en kısa sürede inşa ettiklerini söyledi. 11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden birisinin yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, "Kentleri yeniden imar etmek için başlatılan çalışmalar, zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Kastamonu ve Sinop'ta yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. 120 adet konut ve 87 dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Diğer konutlarda da sona gelindi. Abana ilçesi ve İlişi Köyü'nde 147 konut, Azdavay ilçesinde 138 konut ve 4 ticari ünite yapıldı.Sinop'un Ayancık ilçesinde ise selden sonra 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Sel felaketinin ardından birçok işyerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Bakanlığımız tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Bölgeye ekonomik katkı sunacak 56 yeni dükkânın da yapımında sona gelindi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı."Sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesinin hasar gördüğünü ifade eden Kurum, Bozkurt ve Abana'ya toplam 92 dükkânlı 2 sanayi sitesi kazandırıldığını kaydetti. 'Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı' anlayışı ile kentlerde meydan çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Kurum, sel felaketin sonrası yapılan meydan çalışmaları için şu bilgileri verdi: "Sinop'ta binlerce yıllık kale surları gün yüzüne çıkarılarak, tarihi dokunun görünürlüğünü engelleyen yapılar yıkıldı. Tarihî saat kulesinin de yer aldığı Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu. Sinop meydan projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırılarak millet bahçesi ve sosyal donatılar yapıldı. Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ise çevre ve yol düzenlemeleri ve meydana uyum sağlaması adına sokak sağ lıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bu sayede sahil yolu Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Kale surlarının karşısında yer alan binalara ise cephe yenileme çalışmaları uygulanacak."CumhurıyeT tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Kastamonu ve Sinop'ta, dar gelirli vatandaşlar için konut, arsa ve işyeri projeleri geliştiriliyor. Sinop'ta 676 konut ve 1.000 konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da 1.118 konut ve 1.750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunulacak.Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi, yapımı devam eden tüm afet konutları da 2023'te teslim edilecek. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de alıcı afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.