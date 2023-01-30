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Giriş Tarihi: 30.1.2023 10:14

Tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretimin geliştirilmesi için devletten üreticiye destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler başlatılıyor.

İHA
Tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretimin geliştirilmesi için devletten üreticiye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projelerde proje bedelinin azami yüzde 75i hibe olarak verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilimizde tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler başlatıyoruz. Proje kapsamında belirlenen yatırım konularında, il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce hazırlanan projelere, toplam proje bedelinin azami yüzde 75'ini Bakanlığımızca hibe olarak vereceğiz. Proje ile boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin, tarımsal üretime kazandırılması. İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin Üretiminin artırılması. Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya isleme tesislerinin artırılması ve doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen veriminin artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

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