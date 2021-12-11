Tarım Bakanı Pakdemirli’den çiftçiye müjde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için hazırlanan 2.6 milyar liralık tedbir paketi ödemelerinin ayın ikinci yarısında başlayacağı müjdesi verdi. TBMM Genel Kurulu
'nda bakanlığının önceki gün yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan Pakdemirli, "651 bin çiftçimiz için paket hazırladık. 19 yılda 396 milyar lira reel tarımsal destek ödedik. Desteklerimiz 2017'den bu yana tam 2 misli artarak, 12.9 milyar TL'den 26 milyara geldi" dedi. Maliyetlerin tüm dünyada arttığını anlatan Pakdemirli, "Ama bizde artışlar tüm dünyanın gerisinde oldu. Çok ciddi bir mücadele verdik" dedi. Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Normal istatistiksel beklentinin dışında bir yangınlar silsilesiyle, bir felaketler zinciriyle karşılaştık. Ben buna büyük felaket diyorum. Belki, 15 Temmuz
'u yaşadık o yaygınların arasında. 2022'de 10 tanesi 5 ton su atma kapasiteli 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele edeceğiz" diye konuştu.