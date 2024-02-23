Tarım Bakanı Yumaklı: Depomuzda yeteri kadar patates stokumuz var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de hiçbir soğutma sistemi ve enerji maliyeti gerektirmeyen kayadan oyma doğal patates deposunu ziyaret etti. Yumaklı, "Şu anda bu sezon toplam 660 bin ton sadece Nevşehir'de patates stokumuz var. Yine diğer illerimizde, depolarımızda yeteri kadar ürün var. Hatta fazlası var. Arz konusundaki spekülasyonlara inanmayın. Patateste arz sıkıntımız yok" dedi.

PATATES TOHUM ÜRETİMİNDE HEDEF YÜZDE 60

Türkiye'de 5,7 milyon tonluk patates üretiminin olduğunu söyleyen Yumaklı, "Nevşehir, Türkiye'de patates üretimi açısından 8'inci sırada. Patates üretiminde kullanılan tohumların tamamı sertifikalı tohum. Bu, verimlilik açısından son derece önemli" dedi. Türkiye'nin tohumculukta dünyada ilk 10 ülkenin içinde olduğuna değinen Yumaklı, "Türkiye'de üretimde kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu ülkenin topraklarında üretilmekte. Bizim tohum açısından ya da bitkisel üretim açısından herhangi bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı. Patates tohumculuğunda Tarım Bakanlığı işletmeleri ve firmalar tarafından Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini belirten Yumaklı, patates tohumu üretimi hedefinin yüzde 15'den yüzde 60'lara çıkarmak olduğunu söyledi.

PATATESTE ARZ SIKINTIMIZ YOK

Ziyaret ettiği kayadan oyma doğal patates deposunda şu anda 100 bin ton patatesin depolanabildiği bilgisini veren Yumaklı, patates arzı hakkında çıkan spekülasyonlar hakkında "Maalesef bazı ürünler üzerinden sembolleştirilerek çok farklı bir ortam oluşturulup bunlar üzerinden siyaset yapılıyor. Her zaman söylediğim gibi gıda ile alakalı konular üzerinden siyaset yapılmamalı. Çünkü bu üreticiye de tüketiciye de haksızlık. Sadece Nevşehir'de sezonun toplamında şu anda 660 bin tonluk bir patates stoku var. Bunun yüz bin ton civarında olan kısmını tohum olarak düşünürsek, 500 bin tonluk sadece Nevşehir'de bir stok söz konusu. Diğer illerimizde ve depolarımızda yeteri kadar ürünümüz var, hatta fazlamız var. Türkiye'nin bazı ürünlerin üretimi konusunda kendine yeterliliği ve ülkeye gelen turistlerin ihtiyacını karşılamak anlamında yeterli. Yeterli olmadığımız az olan konularda da yüzde 100'e tamamlamak için büyük bir çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Yumaklı, Nevşehir'de ayrıca patates konusunda çalışmalar yapılan bir AR-GE doku kültür laboratuvarını ziyaret etti.

NEVŞEHİR'E ÖZGÜ DEPOLARDA PATATES VE LİMON DEPOLANIYOR

Nevşehir'de bulunan bin 321 adet kayadan oyma doğal depo, yaklaşık 2 milyon ton patates depolama kapasitesine sahip. Doğal depolarda, her yıl Kasım ayı itibariyle ortalama 1 milyon 300 bin ton yemeklik ve 300 bin ton sertifikalandırılmak üzere tohumluk patatesin depolanıyor. Öte yandan Nevşehir'e özgü olan doğal depolarda her yıl Kasım/Aralık aylarından itibaren yıllık ortalama 6-7 milyon sandıkta120 bin ton limon depolanıyor.