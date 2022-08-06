Tarım Bakanlığı 24 firmayı men etti

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda yılın ilk yedi ayında Türkiye genelinde 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı. 24 firma faaliyetten men edildi. 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikâyet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.