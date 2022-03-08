Tarım Bakanlığı’nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok





Kendi bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile getiren Dilbaz, "Belki de daha fazla alana ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız" diye konuştu.